Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Sosyal Yardım Faaliyetleri - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Sosyal Yardım Faaliyetleri

Konak Belediyesi\'nden Ramazan Ayında Sosyal Yardım Faaliyetleri

Konak Belediyesi, 'Adil Kent, Eşit Yurttaşlık' sloganıyla Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar ve yemek dağıtımı yapacak, ayrıca gıda bağışlarını toplayarak gereksinim duyan vatandaşlara ulaştıracak.

28.02.2025 10:26
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(İZMİR) - "Adil Kent, Eşit Yurttaşlık" sloganıyla faaliyetlerini sürdüren Konak Belediyesi, bu Ramazan ayında da sosyal belediyecilik çalışmalarına devam edecek.

Ramazan ayında gerçekleştireceği iftar, yemek dağıtımı ve kampanyalarla birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü ön plana çıkaracak Konak Belediyesi, tüm gücüyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacak.

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği ve "halk buluşmaları" adıyla gerçekleştirilecek toplu iftarlar, ilçenin farklı noktalarında ve günlerde gerçekleştirilecek. Ayrıca iftar programı olmayan günlerde başta muhtarlık önlerinde olmak üzere yemek dağıtımı yapılacak.

Koliler dağıtılacak

Konak Belediyesi ayrıca Ramazan ayında, ihtiyaç sahipleriyle duyarlı vatandaşları buluşturacak. "Ramazan'da Konak'ta Dayanışma Var" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında belediyeye yapılacak gıda bağışları, gereksinim duyan vatandaşlara ulaştırılacak. Bağış kolilerinde sadece ambalajlı erzak ve kuru gıda bulunabilecek.

Konuyla ilgili bilgi almak ya da bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Konak Belediyesi'nin 0232 425 46 35 numaralı telefonunu arayabilecek.

Birliktelik vurgusu

Ramazan'ın birleştirici gücüne vurgu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Birlikteliğin ve bereketin vücut bulduğu Ramazan ayını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı paylaşmak demektir. Bu ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı unutmadan yardımlaşma ve dayanışma içinde olacağız. Tüm komşularımıza, sevdikleriyle birlikte Ramazan Bayramı'nı karşılayacakları bir ay diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Ramazan Ayında Sosyal Yardım Faaliyetleri - Son Dakika

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