Konak Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Sahiplendirme Etkinliği

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplendirmek için "Patili Dostlarımızı Sahiplendiriyoruz" etkinliği düzenledi. Engelli Kedi Evi'nden bir kedinin de ömürlük yuvasına kavuştuğu sahiplendirme etkinliği ile duyarlı vatandaşların sahiplendiği kedi ve köpekler yeni yılı, yeni yuvalarında karşılayacak.

Konak Belediyesi, 2025'e sayılı günler kala, sahipsiz sokak hayvanlarının yeni yıla sıcak bir yuvada girmeleri için sahiplendirme etkinliği düzenledi. "Patili Dostlarımızı Sahiplendiriyoruz" adını taşıyan etkinliğe çok sayıda vatandaş ilgi gösterirken, biri Konak Belediyesi Engelli Kedi Evi'nden olmak üzere 8 kedi ve köpek de yuvalarına kavuştu. Etkinliğe destek olan Agora AVM yönetimi, Bobyland Köpek Oteli ve Köpek Eğitim Merkezi, Caploonba Mobilya, Hermos Pet Food ve Sam Cat yönetici ve temsilcilerine Konak Belediyesi adına Veteriner İşleri Müdürü Duygu Akçelik plaket takdim etti. Akçelik, "Sokaktaki hayvanlarımız için en iyisini istiyoruz. En iyi koşullarda sahiplenilip güzel yuvalarına kavuşsunlar istiyoruz. Onun için bu etkinliği düzenledik" dedi.

Çocuklar da farkındalık kazandı

Farkındalık yaratma amacı taşıyan etkinlikte özellikle çocuklar hayvan sevgisi ve bakımı, sahiplenmenin önemi, doğa ve çevre gibi konularda eğlenceli aktiviteler aracılığıyla bilgilendirildi. Ayrıca çocuklar için birçok etkinlik düzenlendi. Bilgi yarışmasından sandalye kapmacaya, boyamadan hamur şekillendirmeye çocuklar, birbirinden renkli atölye ve etkinliklere katıldı. Gün boyu, sokak hayvanları için isteyen vatandaşlara mama dağıtıldı. Konak Belediyesi'nin deneyimli Veteriner Hekimleri ile Bobyland Köpek Oteli ve Köpek Eğitim Merkez Veteriner Hekimleri, hayvan bakımıyla ilgili soruları yanıtladı.

Yeni yıl yeni yuva

Günü en mutlu tamamlayanlar ise etkinliğe gelerek kedi ve köpek sahiplenen vatandaşlar ve yuvalarını açtıkları can dostları oldu. Yeni aile üyelerini kucaklarından indirmeyen duyarlı vatandaşlar, sahiplenmenin önemine vurgu yaptı ve böyle bir etkinliği İzmirlilerle buluşturduğu için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkürlerini iletti.