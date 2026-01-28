Öğrenciler Tatilde, Konak Belediyesi Ekipleri İş Başında

(İZMİR) - Konak Belediyesine bağlı ekipler, öğrenciler yarıyıl tatilinin tadını çıkarırken okulların boya, badana, asfalt yenileme işlerini yapıyor.

Yarıyıl tatilinin başlamasının ardından Konak Belediyesi ekipleri, okullardaki fiziki şartları iyileştirmek için harekete geçti. Öğrencilerin tatilde olduğu günleri değerlendiren Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri, dış cephe boyasından asfalt yenilemeye, boya badanadan ağaç budamaya, okulların ihtiyacı olan bakım ve onarımı üstlendi.

Çalışma kapsamında, Nuri Öz İlkokulu'nun dış cephesi, Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nun da koridor ve sınıfları boyandı. Tertemiz ve hijyenik bir kullanım imkanı sağlayan boyama işlemi ile çocukların daha sağlıklı şartlarda eğitim almalarına imkan tanındı.

Sarıkamış İlkokulu'nun bahçesinde de asfalt kazıma ve yenileme çalışması gerçekleştirildi. Yenilenen asfalt zemin üzerine uygulanacak çizim ile alanda basketbol sahası oluşturulacak ve çocukların bahçeyi daha işlevsel kullanması sağlanacak.

Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu bahçesinde ise bordür, parke ve asfaltlama işi yapılacak.

Çalışmalar tatil boyunca devam edecek.

"Adil kent, eşit yurttaşlık" ilkesi eğitime yansıyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yaptığı açıklamada, "adil kent, eşit yurttaşlık" ilkesiyle çalıştıklarını, bu ilkenin eğitim alanındaki yansımasının çok önemli olduğunu belirtti.

Konaklı öğrenciler için yarıyıl tatilinde kültür etkinlikleri, atölye çalışmaları ve spor kursları düzenlediklerini dile getiren Başkan Mutlu, "Çocuklar için sosyal etkinlikler düzenlerken bir yandan da onlar tatildeyken boş olan okullarını yeni döneme hazırlıyoruz. İhtiyacı olan çok okulumuz var, proje proje ilerleyerek mümkün olduğu kadar çok okulda eğitim şartlarının iyileşmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.