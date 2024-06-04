Konak Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin çocuklar ve kadınlar için düzenlediği spor kursları yoğun ilgi görüyor. 6-13 yaş aralığındaki çocukları futbol, voleybol, basketbol ve jimnastikle buluşturan Konak Belediyesi, kadınlar için ise aerobik, pilates ve aletli jimnastik kursları düzenliyor. Yaklaşık bin 500 kişinin faydalandığı kurslar yaz aylarında da kesintisiz devam edecek.

Düzenlediği kurslar ile aktif yaşamı desteklemeyi sürdüren Konak Belediyesi, spor tesislerinde ve semt merkezlerinde 6-13 yaş aralığındaki çocukları futbol, voleybol, basketbol ve jimnastikle buluşturuyor. Konsantrelerini artırmak ve çok yönlü düşünme yeteneklerini geliştirmek amacıyla miniklere satranç kursları da düzenleyen Konak Belediyesi, kadınlar için ise aerobik, pilates ve aletli jimnastik kursları veriyor. İzmir'in her yerinden spor yapmak isteyen yaklaşık bin 500 kişinin faydalandığı kurslar yaz aylarında da kesintisiz devam edecek.

Dokuz ayrı merkezde sporla buluşuyorlar

Gültepe Atatürk Spor Tesisi'nde çocuklar için futbol, basketbol ve voleybol, Zafertepe Tarık Gencay Spor Tesisi'nde futbol, Dr. Saadettin Yağdıran Spor Tesisi'nde de futbol ve kadınlar için pilates kursları veriliyor. Spor tesislerinin yanı sıra Güzelyalı Spor Salonu ile Hilmi Değirmenci, Hatay, İsmetpaşa, Gültepe ve Zeytinlik semt merkezlerinde kadınlara yönelik aerobik, pilates kursları düzenleniyor. Spor kursları dışında Zeytinlik Semt Merkezi'nde 7 yaş çocuklar için satranç, 5 yaş çocuklar için de çocuk jimnastiği kursu veriliyor.

Hem sosyalleşiyorlar hem zinde kalıyorlar

Hafta içi çocuklar için her sabah saat 10.30'da, kadınlar için ise 09.00'da başlayan kurslar, 18.00'e kadar devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde her yaştan spor yapan kadınlar güne sporla zinde başlamanın yanı sıra bir yandan da sosyalleşme fırsatı buluyor. 6-13 yaş aralığındaki çocuklar da erken yaşta sporla tanışarak hem kendilerini çeşitli branşlarda yetiştirme imkanı yakalıyor hem de sporla iç içe yaşamayı alışkanlık haline getiriyor. Geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmenin temellerini spor tesislerinde ve semt merkezlerinde atan Konak Belediyesi'nin kurslarına çocuklar kadar Konaklı kadınlar da yoğun ilgi gösteriyor.

Kayıtlar devam ediyor

Yetişkin ve çocuk olmak üzere tüm branşlarda verilen kurslardan yaklaşık bin 500 Konaklı yararlanıyor. Gruplar halinde haftada iki gün düzenlenen kurslar yaz aylarında da aralıksız devam edecek. 0232 482 10 39 numaralı telefondan Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nü arayarak yeni kayıt ve kurslar hakkında ayrıntılı bilgi alınabiliyor.