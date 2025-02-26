Konak Belediyesi ve Mimarlar Odası'ndan Sağlıklı Kentleşme Protokolü

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(İZMİR)- Konak Belediyesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile sağlıklı kentleşme ve yapılaşmayı desteklemek için önemli bir protokole imza attı. Konak'ın geleceğini şekillendirecek çalışmalarda tüm kurumlarla görüş alışverişinde bulunmayı önemsediklerini belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bilimsel esaslar ve mesleki kurallar doğrultusunda ortak akılla ilçemizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde planlanması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kente daha nitelikli hizmet sunabilmek için meslek odaları ile iş birliklerini sürdüren Konak Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası İzmir Şubesi ile sağlıklı kentleşme ve yapılaşmayı desteklemek için önemli bir protokole imza attı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve halka daha nitelikli teknik hizmet sunulabilmesi için ortak mesleki denetim ve teknik iş birliğini içeren protokolü Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım ile birlikte imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Mutlu ve Şube Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra belediye bürokratları ve şube yöneticileri de yer aldı.

"Meslektaşlarımızdan alacağımız destek çok önemli"

Uzun yıllar Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nde yöneticilik yapan Başkan Mutlu, Konak'ın geleceğini şekillendirecek çalışmalarda tüm kurumlarla görüş alışverişinde bulunmayı önemsediklerini belirterek, "Kültürel, tarihi ve ekolojik değerlerin korunarak geliştirilmesi ve komşularımıza daha nitelikli hizmetlerin sağlanabilmesi adına meslektaşlarımızdan alacağımız destek çok önemli. Bilimsel esaslar ve mesleki kurallar doğrultusunda ortak akılla ilçemizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde planlanması için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Mimarlar Odası İzmir Şubemize bu örnek iş birliği için teşekkür ediyor, Konaklı komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yıldırım: Daha yaşanabilir kentler inşa edilmesine katkı sunacak

Protokolün kent için önemli bir adım olduğunun altını çizen Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Yıldırım ise şunları söyledi:

"Bu protokol, şehirlerimizin daha yaşanabilir, güvenli ve estetik açıdan nitelikli bir yapıya kavuşmasını sağlamak için mesleki bilgi ve deneyimimizi yerel yönetim süreçlerine daha etkin şekilde dahil etmeyi amaçlamaktadır. Kent kimliğinin korunması, planlı yapılaşmanın teşvik edilmesi ve mimarlık disiplininin kent yönetiminde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi adına büyük önem taşıyan bu iş birliğinin, geleceğe yönelik sağlıklı kentler oluşturma yolunda önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Kamu yararını gözeterek yapılan bu protokolün, tüm paydaşlara fayda sağlayacağına ve daha yaşanabilir kentler inşa edilmesine katkı sunacağına inanıyoruz."