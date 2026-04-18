Konak'ın İleri Yaş Merkezi'nde Hareketli Yaşam Semineri

(İZMİR) - Sağlıklı ve aktif yaş almayı destekleyen çalışmalar kapsamında Konak Belediyesi ve Medicana International İzmir Hastanesi iş birliğinde düzenlenen seminerde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyeleriyle bir araya geldi. Yaş ilerledikçe egzersizin öneminin arttığını vurgulayan Şendur, "Hareketsiz yaşam, sağlıksız yaşamdır. Hareket etmek için bir spor salonuna yazılmayı ya da evinize bir spor aleti almayı beklemeyin" dedi.

Konak Belediyesi'nin yaş almış bireylerin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında etkinlik daha gerçekleştirildi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde düzenlenen seminerde üyeler, Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur ile bir araya geldi. Üyelerin soru ve şikayetlerini dinleyen Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, hareket etmenin önemine dikkati çekti. Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, yanlış uygulamalar ya da benzer şikayetler nedeniyle birbiriyle karıştırılan hastalıklar hakkında da bilgi verdi.

"Düzenli egzersiz yaparak sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz"

İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi üyelerine sağlıklı yaşam için hareket etmek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, şunları kaydetti:

"Sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı, zamanla çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Tanı yöntemleri ve tıp sürekli gelişse de bazı hastalıklar azalmak yerine artış göstermektedir. Bel ağrısı da bu durumun en yaygın örneklerinden biridir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, günümüzde giderek daha fazla oturarak çalışmamız ve evden çalışma düzeninin yaygınlaşmasıdır. Hareketsiz yaşam, sağlıksız bir yaşam anlamına gelir. Pek çok hastalığa zemin hazırlayan hareketsizlik, doğru şekilde yapılan egzersizlerle önlenebilir. Özellikle kas-iskelet sistemi sağlığı için, günlük yaşama kolayca adapte edilebilen egzersizlerin düzenli olarak yapılması büyük önem taşır. Bu egzersizler arasında hafif tempolu koşu oldukça etkilidir. Bunun yanı sıra, periferik kasları güçlendirmek için yarım litrelik pet şişelerle ağırlık çalışmaları yapılabilir. Sandalyeden destek alarak şınav çekmek ya da squat gibi temel egzersizleri uygulamak da mümkündür."

Sporları yapabilmek için spor salonuna gitmeye ya da eve bir spor aleti almaya gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, "Kendi yaşam alanınızda, basit yöntemlerle düzenli egzersiz yaparak daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz" dedi.