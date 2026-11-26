İzmir'in simgesi Konak Meydanı'nda buluşan yüzlerce öğrenci, 'zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sanata, spora ve okumaya' teşvik eden etkinlikte hep birlikte kitap okudu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Çocuklarımız kitaplarını aldılar, geldiler. Saat Kulesi bugün durdu. Saatimiz durdu ve bütün öğrencilerimiz kitap okuyorlar. Teknolojiye meydan okuyorlar. Çünkü çocuklarımız geleceklerine sahip çıkıyorlar. Onun için de biz de onların yanındayız" dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yeşilay Yaşam Ligi' projesi kapsamında, Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak amacıyla geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. 'Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve farkındalık dolu bir gelecek' hedefiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Konak ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, veliler ve öğretmenler katıldı. 500 kişilik topluluk, kitapların iyileştirici ve birleştirici gücünü İzmir'in simgesi Konak Meydanı'nda halka gösterdi. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak sanata, spora ve okumaya yönelmelerini teşvik etmeyi amaçlayan organizasyonda, öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde kitaplarıyla meydanda bir araya gelerek toplumsal farkındalık mesajı verdi.

İL MÜDÜRÜ YAHŞİ: ONLARIN YANINDAYIZ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Çocuklarımızın özellikle teknoloji bağımlılığından uzak tutmak için ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Kitapla buluşan, okumayı seven, kendi umudunu, rengini, geleceğini kuşanması için çocuklarımızın bu alışkanlığını kazanmalarını istiyoruz. Çünkü bağımlılık endüstrisi çok ciddi bir çalışma içerisinde. Bizler de öğretmenler olarak, anne babalar olarak çocuk çocuklarımızı israf edip ıskartaya çıkarmamak, kenara itmemek adına, umutlarını kaybetmemek adına çocuklarımızı teknolojiden uzak tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını hatırlatan Yahşi, "Balçova'nın ormanlarında yürüdük. Çiğli'de, Torbalı'da, Tire'de her bir gün bir etkinlikle bağımlılıktan uzak, bağımsızlık ruhumuzda var sloganıyla Yeşilay'ın bilincini, şuurunu İzmir'in çocuklarına yerleştirmeye çalışıyoruz. Bugün de Konak Saat Kulesi'nde çok güzel bir etkinlikle tüm İzmir'imizin karşısındayız. Çocuklarımız kitaplarını aldılar, geldiler. Saat Kulesi bugün durdu. Saatimiz durdu ve bütün öğrencilerimiz kitap okuyorlar. Teknolojiye meydan okuyorlar. Çünkü çocuklarımız geleceklerine sahip çıkıyorlar. Onun için de biz de onların yanındayız" diye konuştu.

KİTAP OKUMA BAĞIMLISI OLMALARINI İSTİYORUZ

Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut, "Çocuklarımızın diğer bağımlılıklardan kurtulup kitap okuma bağımlısı olmalarını istiyoruz. Bu bağlamda her yaş grubundan çocuklarımızla toplandık. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de okumanın, kitabın değerini İzmir'in göbeğinde insanlara duyurmak için etkinliği gerçekleştiriyoruz. Amacımız kitaba bağımlı, kitap okuyan, öğrenmeye bağımlı, öğrenen, kendini geliştiren milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek" dedi.

ÖĞRENCİ VELİLERDEN KİTABIN ÖNEMİNE VURGU

Etkinliğe katılan Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Ceylin Su Palazoğlu, "Toplum içinde kitap okuyarak toplumsal bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İnsanların sağlıklı hayat sürmeleri için ne yapabileceklerini anlatmak istiyoruz. Herkes kitap okusun diyebiliriz" dedi.

Sınıf arkadaşı Emir Halil İbrahim Bulut ise, "Kesinlikle herkes kitap okumalı ve kendisini geliştirmeli. Bizim bağımlılıklara karşı en büyük kalkanımız hareketli hayat, kitap okumak ve üretmek. Ne kadar kitap okursak üretkenliğimiz o kadar artar, zihinsel dengemizi yüksek tutarız. Her zaman kitap okumayı sürdürelim ve asla sağlıksız yaşamayalım" dedi.

Velilerden Pınar Temizseven ise "Eğitim, ailede başlar diye düşünüyorum. Kitap okuduğumuzu çocuklarımıza gösterdiğimizde en azından çocuklarımız da bizi görür. Örnek alıyorlar ve küçük yaşta sevmeye başlıyorlar" dedi.

Etkinliğe destek veren AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da "Kitap okuma alışkanlığını her yaşa yaygınlaştırmamız lazım. Çünkü herkesi esir alan dijital medya bağımlılığına karşı bütün ülkenin seferber olması lazım" diye konuştu.