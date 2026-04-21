Konak'ta 23 Nisan Coşkusu Karantina Meydanı'nda Yaşanacak

Konak Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel Karantina Meydanı'nda düzenlediği Çocuk Şenliği, bayram coşkusunu İzmir'den yayacak. 25 Nisan Cumartesi günü, tüm çocuklara açık olan şenlikte gün boyu müzik, dans, spor etkinlikleriyle bayram neşesi yaşanacak. Karantina Meydanı konserler, dans gösterileri, atölye çalışmaları, DJ performansları ve spor etkinlikleriyle bir gün boyunca tamamen çocuklara ayrılacak.

Sahne çocuklarda

23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında kurulacak sahnede çocukların sesi duyulacak. Çocuklar için şarkıların hiç ara vermeyeceği etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Vokal İzmir Popüler Müzik Korosu'nun yanı sıra Konak Belediyesi Çocuk Korosu ile Roman Kültür Çocuk Orkestrası sırayla sahne alarak performanslarını sergileyecek.

"Çocukların hep güldüğü bir ülke için…"

Tüm çocukları Çocuk Şenliğine davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Çocuklar mutlu olmayı, özgürce yaşamayı, eşit fırsatları, adil, umutlu ve güvenli bir geleceği hak ediyor. Çocukların hep güldüğü bir ülke için Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 25 Nisan'da Karantina Meydanı'nda buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.