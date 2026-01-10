Konak Belediye Başkanı Mutlu, Ulusal Gazetelerin CHP Muhabirleriyle Konak'ın Tarihi Yerlerini Gezdi

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR)- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ulusal gazetelerin CHP muhabirleriyle Konak'ın tarihi yerlerini gezdi. Bir yıl önce 10 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nin açıldığını belirten Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Güzel bir öğretmen ekibimiz var. Amacımız kadınların tamamen kendine ait bir hayat kurabilmesi. Çocuklarımız burada mutlu. Bütün kreşlerimizin standardı yüksek" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında ulusal gazetelerin CHP muhabirleri Konak'ın tarihi yerlerini gezdi. İlk olarak Konak Pier, Konak Atatürk Meydanı'nı (Sarı Kışla, Saat Kulesi, Hükümet Konağı), Çakaloğlu Hanı (Gaffarzade Sebili ve Çeşmesi), Kızlarağası Hanı, Hamdi Dalan Sabun Fabrikası gezildi. Ardından Abacıoğlu Hanı Mutluluk Kahvesi ve Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ni de gazetecilerle birlikte gezen Çınarlı Mutlu, Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde velilerle de bir araya geldi.

Bir yıl önce 10 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nin açıldığını belirten Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bu binanın kamusal şekilde kullanımını istedik. İlk başta çok itiraz geldi, eski bina olduğu için. Ben de çocukların tarihi bir binada ders almasını çok kıymetli buldum. Güzel bir öğretmen ekibimiz var. Amacımız kadınların tamamen kendine ait bir hayat kurabilmesi. Çocuklarımız burada mutlu. Bütün kreşlerimizin standardı yüksek" diye konuştu.

"Hem çocuğum sosyal anlamda gelişti hem ben ekonomik anlamda geliştim"

Velilerden biri ise Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nden çok memnun olduğunu belirterek, "Benim gibi çalışan bir anne için çok iyi oldu. Rahatlıkla bırakabiliyorum. Hem çocuğum sosyal anlamda gelişti hem ben ekonomik anlamda geliştim. Size çok teşekkür ediyoruz Başkanım. İyi ki varsınız. Umarım seneye de aynı şekilde çocukları alırsınız. İlköğretimde de sizin desteğiniz olsa çok daha fazla teşekkür ederim. Başkan'ımız kadın olduğu için bizi daha iyi anlıyor" dedi.

"Kendi evimiz gibi çocuklarımızı getirip götürüyoruz"

İki senedir kızını Oyun Evi'ne gönderdiğini belirten diğer bir veli ise "İyi ki öyle bir yer açılmış bir proje. Teşekkür ediyoruz size. İlkokul olursa tekrardan gözüm kapalı bir şekilde getiririm. Çok değerli öğretmenlerimiz var. Çok seviyoruz onları. İyi ki tanıdık Aile ortamı gibiyiz. Kendi evimiz gibi çocuklarımızı getirip götürüyoruz. Gözümüz kapalı şekilde bırakıp gideriz burada" ifadesini kullandı.