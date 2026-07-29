Konak’ta çocuklara 3D tasarım ve üretim fırsatı - Son Dakika
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Konak’ta çocuklara 3D tasarım ve üretim fırsatı

Konak’ta çocuklara 3D tasarım ve üretim fırsatı
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Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nin çocuklara özel düzenlediği 3D Tasarım Atölyesiyle hayaller gerçek oluyor. Çocukların tasarımları üç boyutlu objelerde hayat buluyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi'nin çocuklara özel düzenlediği 3D Tasarım Atölyesiyle hayaller gerçek oluyor. Çocukların tasarımları üç boyutlu objelerde hayat buluyor.

Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi, çocukları yaz tatilini eğlenceli keşiflerle değerlendirmeye davet ediyor. Bilimi sevdiren merkez, 16 farklı deney istasyonu ve uzayın derinliklerinde gezintiye çıkaran planetaryumuyla çocuklara yeni deneyimler kazandırırken, bu yaz çocukları 3D tasarımla da tanıştırıyor. Haftanın beş günü, ücretsiz olarak düzenlenen 3D Tasarım Atölyesi, yaz boyu çocukların hayal gücünü tasarımla birleştirerek üretime dönüştürecek.

BİLİMLE TASARLA, GELECEĞİ ŞEKİLLENDİR

Çocukların yapay zeka ve 3D gibi teknolojilerle buluşmasını sağlayan atölye kapsamında, Sancar Maruflu Bilim Merkezi salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri uygulamalı 3D çalışmalar yapılıyor. Atölyede çocuklar, hayal dünyalarını konuşturuyor, tasarımlarını üç boyutlu objelere dönüştürüyor.

KATILIM ÜCRETSİZ

Sancar Maruflu Bilim Merkezi'ndeki ücretsiz 3D Tasarım Atölyesine katılmak için https://smbm.konak.bel.tr/ web sitesi üzerinden ve 0532 350 97 51 numaralı WhatsApp iletişim hattından detaylı bilgi alınabiliyor. Atölye salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 11.00 – 13.00 saatleri arasında, cumartesi günü ise 14.00 – 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak’ta çocuklara 3D tasarım ve üretim fırsatı - Son Dakika

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