Konak'ta Çöp Toplama Uygulamasında Yenilik: Çember Tasarımlı Çöp Poşeti Aparatları Kullanıma Girdi

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(İZMİR)- Konak'ta çöp toplamada pratiklik ve tasarrufun bir arada olduğu yeni dönem başladı. Konak Belediyesi'nin kendi üretimi olan çember tasarımlı çöp poşeti aparatları, nüfus yoğunluğunun gün içinde arttığı ana arterler, hastane ve okul çevresi gibi sık kullanılan alanlardaki elektrik direklerine yerleştiriliyor.

Konak Belediyesi'nin Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun talimatıyla altı ay önce başlattığı temizlik harekatında, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra yeni bir uygulama daha başladı. Daha temiz bir kent oluştururken tasarrufun da ön planda tutulduğu çember tasarımlı çöp poşeti aparatları, ilçenin yoğun bölgelerinde kullanılmaya başlandı. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Kale fidanlığındaki atölyelerinde üretilen aparatlarla yaklaşık 20 kat oranında tasarruf sağlandı. Piyasa değeri 2 bin 200 TL olan metal çemberler yaklaşık 120 TL'ye imal edildi. Metal çembere takılan sızdırmaz poşetlerle hem yer, hem zaman, hem de para tasarrufu sağlanmış oldu. İlk etapta bin adet üretilmesi planlanan çöp poşeti aparatları özellikle okul ve hastane çevreleri gibi yoğun insan trafiğine sahip bölgeler başta olmak üzere gün içinde kalabalığın arttığı ana arterler ile çöp konteynerlerinin kullanımının zor olduğu alanlardaki elektrik direklerine monte edilmeye başlandı. Çember tasarımlı çöp poşeti aparatları sade görüntüsü ve uzun ömürlü olmasının yanında pratik kullanımıyla da vatandaştan tam not aldı.

Yeni araçlar yolda

Konak'ın daha temiz, daha yaşanır bir kent olması için göreve geldikleri ilk günden temizlik harekatını başlattıklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, filoyu güçlendirecek yeni gelecek araçlar için de son aşamaya gelindiğini belirtti. Başkan Mutlu, "Hem Konak Belediye Başkanı olarak hem de güzel Konak'ımızın bir sakini olarak tüm komşularımızla birlikte daha temiz bir kentte yaşama hakkımıza sahip çıkmak için çalışıyorum. Temizlik İşlerimizdeki mesai arkadaşlarımız 7/24 sahada, daha temiz bir Konak için seferber. Kentimizin işlek bölgelerine, özellikle hastane ve okul önlerine, kendi atölyelerimizde ürettiğimiz pratik, çöp poşeti aparatlarımızı yerleştiriyoruz. Bir yandan belediyemizin ihtiyacı olan yeni araçlar için gerekli adımlarımızı attık ve yakın zamanda araçlarımıza kavuşacağız" ifadelerini kullandı.