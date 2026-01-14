Konak'ın 4 Mahallesine Daha Doğal Gaz Çalışması Başlatıldı

(İZMİR) - Konak'ın merkezinde uzun yıllardır doğal gaz bekleyen dört mahallede daha İzmirGaz ekipleri çalışma başlattı. Konak Belediye Başkanı Mutlu, "Komşu Buluşmaları'nda bu bölgemizde en büyük talep doğal gazdı. Konak'ta doğal gaz girmemiş sokak kalmayacak, dedik; sözümüzün arkasındayız" dedi.

Konak'ın merkezi noktalarından Yeşiltepe, Çahabey, Fatih ve Güngör Mahallelerinde İzmirGaz ekipleri doğalgaz çalışmasına başladı. Yeşiltepe Mahallesi'nden başlayan çalışma tüm hızıyla ilerliyor. Toplam 3,5 kilometrelik bir alanda devam eden çalışma kapsamında ana hat döşeme işi devam ederken, tüm arterlerin bitimiyle beraber evlere de hat çekilecek. İki ay içerisinde tamamlanması planlanan çalışmanın ardından Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri devreye girerek yol düzenleme çalışması gerçekleştirecek.

Mutlu: "Sözümüzün arkasındayız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta seçim çalışmalarını sürdürdüğü sırada, doğal gaz ulaşmamış bölgelerden gelen ilk talebin doğal gaz olduğunu, 111 mahalleyi kapsayan Komşu Buluşmaları'nda ise yine aynı talebin dile getirildiğini ifade etti. Yeşiltepe, Çahabey, Fatih ve Güngör Mahalle Muhtarlarının da konuyu ilettiklerini belirten Başkan Mutlu, "Konak'ta doğal gaz girmemiş sokak kalmayacak" sözünü hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Seçim döneminde doğal gaz girmemiş bölgelerde Konaklı komşularımızın ilk sözü; 'doğal gaz istiyoruz' oldu. Biz de bir söz verdik ve 'Konak'ta doğal gaz girmemiş sokak kalmayacak' dedik; sözümüzün arkasındayız. Komşu Buluşmaları'nda bu bölgemizde en büyük talep doğal gazdı. Özverili çalışmalarıyla konuyu bizlere ileten muhtarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdiden mahallelerimize hayırlı olsun."

Sezgin: "Nilüfer Başkanımızın teşvik, ısrar ve çabasıyla başladı"

Doğal gaz çalışmalarının neredeyse sonuna gelinen Yeşiltepe Mahallesi'nin Muhtarı Ülkü Sezgin, şöyle konuştu:

"Maalesef ki İzmir Konak'ın merkezindeki bu mahallelerde doğal gaz yoktu. Başkanımız Nilüfer Hanım'ın teşviki, ısrarı ve çabasıyla doğal gaz çalışması başladı. Burada yaşayan halkımız inanılmaz mutlu. Nilüfer Başkanımız da söz verdi, çalışma bittiği zaman hemen yol çalışmasına başlayacaklar. Mahalle sakinlerim adına da özellikle Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Çalbörü: "En büyük desteği Başkanımızdan gördük"

Bölgedeki doğal gaz çalışması kapsamında yer alan Çahabey Mahallesi'nin Muhtarı Özer Çalbörü, beş dönemdir muhtarlık yaptığını ve en sonunda Başkan Mutlu döneminde doğal gaza kavuştuklarını vurguladı ve şunları söyledi:

"Benim muhtarlıkta beşinci dönemim. 15 senedir doğalgazın gelmesiyle ilgili uğraşıyorum. Ama en büyük desteği Nilüfer Çınarlı Mutlu Başkanımdan gördük. Onun sayesinde doğalgazımız mahallemize geldi."

Kurt: " Her mecliste, her toplantıda yanımızdaydı"

Güngör Mahalle Muhtarı Doğan Kurt da ciddi bir mücadelenin sonunda doğal gaza kavuştuklarını, bu süreçte Başkan Mutlu'nun her zaman yanlarında yer aldığını dile getirdi ve "17-18 aydır Başkanımızla birlikte bir mücadele ettik. Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım'ın ciddi bir mücadelesi oldu bu konuda. Her mecliste, her toplantıda yanımızdaydı. Emekleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kılıç: "Yıllardır çözülemeyen doğal gaz sorunumuz çözüldü"

Fatih Mahalle Muhtarı İskender Kılıç ise yıllardır çözülemeyen doğal gaz sorununun Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu sayesinde çözüldüğünü belirterek, "Yıllardır çözülemeyen bir doğalgaz sorunumuz vardı. Bugün, Nilüfer Çınarlı Mutlu Hanımefendi sayesinde çözülmüş durumda. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.