Konak Belediyesi’nden kaçak yapılaşmaya sıfır tolerans

Konak Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amacıyla ilçe genelinde yürüttüğü denetim ve yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik incelemeler neticesinde 2. Kadriye Mahallesi ve Güney Mahallesi'nde bulunan iki yapının ruhsatsız inşa edildiği belirlendi. Hızla harekete geçen ekipler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, bölgede güvenlik önlemleri alarak iş makineleri eşliğinde yapıları kontrollü olarak yıktı.

Çalışmalar kapsamında ilk yıkım 2. Kadriye Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Eskiden hurda deposu olarak kullanılan yaklaşık 302 metrekarelik kaçak yapı ekiplerin çalışmasıyla yıkıldı.

Daha sonra Güney Mahallesi'nde bulunan ve park alanı üzerine inşa edilen kaçak yapıya müdahale edildi. Yaklaşık 422 metrekarelik alan üzerine kurulan ve eskiden ayakkabı imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen kaçak yapı iş makineleriyle yıkıldı.

Ekipler, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin ve denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.