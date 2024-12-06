Konak'ta Kadınlar İçin Ücretsiz CNC Operatörlüğü Eğitimi Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Konak'ta Kadınlar İçin Ücretsiz CNC Operatörlüğü Eğitimi Başvuruları Başladı

Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğiyle 18-30 yaş arasındaki kadınlar için düzenlenen ücretsiz CNC operatörlüğü eğitimi için başvurular açıldı. Kurs, istihdam yönlendirmesi ve sosyal beceri eğitimleri sunarak kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek.

06.12.2024 16:13  Güncelleme: 17:29
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(İZMİR)- Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ücretsiz eğitimle Konaklı kadın CNC operatörleri istihdama katılacak. Konak İş Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecek kadınlara yönelik istihdam yönlendirmeli kurs için son başvuru tarihi 16 Aralık olarak belirlendi.

Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde, 'Hem İşte Hem Eğitimde Programı' (HİHE) kapsamında düzenlenen ücretsiz CNC Operatörlüğü mesleki eğitim kursu başvuruları başladı.

Konak'ta ikamet eden 18-30 yaş arası kadınlara yönelik hazırlanan program kapsamında yapılan başvurular arasında kursa katılmaya hak kazananlar Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Konak İş Eğitim Merkezi'nde eğitime başlayacak. CNC operatörlüğü kursiyerlerine aynı zamanda iş yaşamı ve sosyal beceri eğitimleri de ücretsiz olarak verilecek, istihdam yönlendirmesi yapılacak, mesleki yeterlilik sınavına da ücretsiz giriş imkanı tanınacak. Öte yandan katılımcılara servis ile ulaşım desteği de verilecek.

"Kadınlar istihdamın her alanında"

Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde düzenlenecek mesleki eğitim kursunun kadınlar için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadınlara ekonomik özgürlük alanı açabilmek için meslek edindirme kurslarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürecek, ürettikleri emeğin karşılığını bulmasını ve daha görünür olmasını sağlayacağız. 18-30 yaş arası lise mezunu ve işe ihtiyacı olan kadınların önceliklendirileceği CNC operatörlüğü kursumuzu kadınların istihdamın her alanında var olabileceğini gösterecek olması nedeniyle önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

25 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan kurs için 16 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru kabul edilecek. Ön talep ve başvuru Konak Belediyesi resmi web sitesi üzerinden https://basvuru.konak.bel.tr/mesleki-egitim-kurslari/cnc-operatorlugu/ linkini tıklayarak yapılabilecek. Üç ay boyunca sürecek kurslar cumartesi ve pazar günleri saat 09.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Kadınlar İçin Ücretsiz CNC Operatörlüğü Eğitimi Başvuruları Başladı - Son Dakika

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