Konak'ta Kadınlara Özel CNC Operatörlüğü Eğitimi Başladı

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(İZMİR) - Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğiyle CNC operatörlüğü alanında düzenlenen eğitime katılmaya hak kazanan Konaklı kadınları ilk eğitim gününde yalnız bırakmayan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Amacımız kadınların her yerde olması, bütün gücünü göstermesi ve görünür olması. Hepinizin çok başarılı olacağına, iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi. Başkan Mutlu, kadın kursiyerlere istihdam sürecinde de gereken desteği vereceklerini vurguladı.

Konak Belediyesi ve Cevdet İnci Eğitim Vakfı iş birliğinde, 'Hem İşte Hem Eğitimde Programı' (HİHE) kapsamında düzenlenen kadınlara yönelik ücretsiz CNC operatörlüğü kursu eğitimleri Toros Sosyal Tesisi içerisinde yer alan Konak İş Eğitim Merkezi'nde başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından eğitim almaya hak kazanan 18-30 yaş aralığındaki 12 kadın, hem istihdama atılmaya hem de akıllarda 'erkek mesleği' olarak yer edinen CNC operatörlüğünde tabuları yıkmak için ders başı yaptı. Kadın kursiyerleri ilk eğitim gününde yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CNC operatörü adayı kadınları tebrik ederek istihdam sürecinde de gereken desteği vereceklerinin altını çizdi.

"Kadınlar gücünü gösterecek"

Ücretsiz CNC operatörlüğü kursu ile kadının istihdamın her alanında yer alabileceğini göstereceklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bir kadın belediye başkanı olarak göreve geldiğim günden itibaren en çok istediğim şey Konak'ta kadınların daha görünür olması. Bugüne kadar erkek işi olarak bilinen her meslek dalında aslında kadının da olabileceğini, kadının da bunu başarabileceğini ve var olabileceğini gösterebilmek. Kadınların hem üretimde hem sosyal hayatta daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınlar, Konak'ta, kentimizde ve her yerde gücünü gösterecek. Bunun için bütün mücadelemiz. Hepinizin çok başarılı olacağına, iyi işler yapacağına inanıyorum. Biz aynı zamanda işe başlayanların en büyük kaygılarından biri olan 'Çocuğumu nereye bırakacağım?' kısmında da varız. Bunun için ücretsiz oyun evlerimiz var. Bu dönem amacımız kadınların her yerde olması, bütün gücünü göstermesi ve görünür olması" dedi.

"Erkekler gibi kadınlar da her alanda var olabilir"

Eğitime katılmaya hak kazanan CNC operatörü adayı kadın kursiyerlerden biri olan 27 yaşındaki Berna Güneş, "Yetkinliği olan bir mesleğe geçmek istiyordum. Bu meslekte bir kadın olarak var olmak beni çok mutlu eder. Bu kurs bana oldukça güven verdi ve mutlu oldum. İnci Vakfı ve Konak Belediyesi'ne bize bu kurs imkanını sağladığı için çok teşekkür ederim. Ben işlere kadın erkek olarak bakmıyorum. Erkekler her alanda var olabildiği gibi kadınlar da var olabilir. Çok heyecanlıyım ve kursun ardından istihdam sürecinde de yanımızda olacaklarını bilmek güven veriyor" diye konuştu.

"Yapabilir miyim diye korkmuyorum"

Kadınların bu alanda daha çok var olabilmesi gerektiğini söyleyen bir diğer kursiyer 29 yaşındaki Ayşe Seven, duygularını şu sözlerle aktardı: "Üretimde kadın istihdamının artmasına yönelik böyle bir desteğin ve eğitimin verilmesi çok güzel. Kadınların bu alanda sayılarının artmasını hem istiyorum hem ben de bu yolda devam ediyorum. Yapabilir miyim diye asla korkmuyorum. Eğitim sürecinin ardından istihdama atılana kadar her aşamada yanımızda olacaklar. Arkamızda bu kadar güç ve destek varken korkacak hiçbir şey yok."