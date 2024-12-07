Konak'ta Kıskançlık Tartışması: Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Konak'ta Kıskançlık Tartışması: Kadın Ölü Bulundu

Dini nikahlı eşinin cesediyle polise giden E.B., kıskançlık nedeniyle kazara ateş aldığını iddia etti.

07.12.2024 15:46
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İzmir'in Konak ilçesinde, tartışma sırasında tabancanın kazara ateş alması sonucu öldüğünü iddia ettiği dini nikahlı eşinin cesediyle polis merkezine giden kişi, teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, otomobiliyle Gültepe Polis Merkezi'ne giden E.B. (35) aracında dini nikahlı eşinin cesedinin olduğunu söyledi.

Polis ekipleri cansız haldeki Eda Kuş'un (29) silahla vurulduğunu tespit etti. Araçta yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca bulundu.

Kuş'un cesedi incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

E.B'nin ilk ifadesinde Kuş'la gece saatlerinde kıskançlık nedeniyle otomobilde tartıştıklarını, aralarında boğuşma yaşandığını, yanındaki tabancanın bu sırada kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konak'ta Kıskançlık Tartışması: Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika

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