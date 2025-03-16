Konak'ta Orman Temizliği: 750 Poşet Çöp Toplandı - Son Dakika
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Konak'ta Orman Temizliği: 750 Poşet Çöp Toplandı

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Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve gönüllüler, 'Temiz Çevre Temiz Konak' sloganıyla Çınartepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanı temizleyerek 2 saat içinde 750 poşet çöp topladı. Etkinlik, çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlendi.

16.03.2025 12:50  Güncelleme: 13:21
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(İZMİR) - Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve gönüllüler Çınartepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanı temizledi. "Temiz Çevre Temiz Konak" sloganıyla yapılan çalışmada 2 saatte 750 poşet çöp toplandı.

Kent genelinde rutin hizmetlerini aralıksız sürdüren Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gönüllülerin desteğiyle ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı. Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Aydın Erten Rekreasyon Alanı çevresindeki ormanlık alanda yapılan çalışmaya Mahalle Muhtarı Garip Karatay'ın yanı sıra bölgede faaliyet gösteren dernekler ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Temizlik çalışmaları esnasında çevre kirliliği oluşturan atıklar ile orman yangınlarına neden olabilecek cam kırıkları ve şişeler titizlikle toplandı. Ayrıca vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanın temiz tutulması için uyarı levhaları asıldı.

"Temiz Çevre Temiz Konak" sloganıyla düzenlenen temizlik çalışmasına çocuklar ve gençler de destek verdi. Belediye personelleri ile gönüllülerin ortak çalışması sonucu ormanlık alandan 2 saat içerisinde toplanan 750 poşet çöp kamyonlarla taşındı. Orman ekosisteminin korunması ve yangın riskinin azaltılmasına katkı sağlayan temizlik çalışmasının farklı bölgelerde de düzenleneceği belirtildi.

"Çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım"

Alanın sahip olduğu güçlü ağaç dokusu ve doğal yapısıyla kentin ortak değeri olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ekici, "Alanda biriken atıklar ve özellikle cam kırıkları, orman yangını riski başta olmak üzere çevre için ciddi tehdit oluşturuyordu. Bu etkinlik yalnızca bir temizlik çalışması değil aynı zamanda çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adımdı. Doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmanın, onları korumanın hepimizin sorumluluğu olduğunu bir kez daha gördük. İlçemizin diğer mahallelerinde de benzer etkinliklerin düzenlenmesinin çok değerli olacağına inanıyoruz. Belediye Başkanımız Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun öncülüğünde daha temiz, yeşil ve sağlıklı bir çevre için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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