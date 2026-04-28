Konak'ta 'Renkli Dokunuş' Okul Bahçelerine de Geldi

28.04.2026 09:24  Güncelleme: 10:03
(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin okul yollarına renk katan "Renkli Yol" uygulaması bu kez okul bahçelerine uygulandı. Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu ve Sarıkamış İlkokulu bahçelerinde yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarının ardından zemin, çizim ve desenlerle donatılarak öğrenciler için renkli spor ve oyun alanları oluşturuldu.

Konak Belediyesi Kentsel Tasarım ve Fen İşleri Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla okullara çıkan sokaklarda hayata geçirilen "Renkli Yol" uygulaması, çerçevesi genişletilerek okul bahçelerine de yayıldı. Çocukların güvenliği ve neşesini artıran uygulama kapsamında Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu ve Sarıkamış İlkokulu bahçeleri yeniden düzenlenerek yepyeni bir görünüme kavuştu. Her iki okulun da eskimiş ve yıpranmış bahçe zeminleri kazılarak sıfırdan asfalt serildi. Yenilenen asfalt yüzeye, uygun oranlarda basketbol sahaları çizildi. Sarıkamış İlkokulu'nun basketbol sahasının orta alanına resmedilen basketbol topu ise çocuklardan tam not aldı.

Bahçeler renklendi

Okul bahçelerine, saha çizgilerinin yanı sıra çocukların teneffüs saatlerini renklendirecek modern çizimler de yapıldı. Geleneksel sokak oyunları arasında en sevilenlerden olan sek sek oyunu için yapılan rengarenk alan ise çocukların en çok sevdiği ve en çok vakit geçirdiği alan oldu. Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokulu ve Sarıkamış İlkokulu öğrencileri, ders aralarında rengarenk, temiz ve sağlıklı bahçelerinde oynamanın tadını çıkarırken, Konak Belediyesi okullara renkli bahçeler için programına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

