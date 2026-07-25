Konak Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi: İşgale izin yok! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi: İşgale izin yok!

Konak Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi: İşgale izin yok!
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi zabıta ekipleri, Basmane'de kamu alanlarını işgal eden seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı, ürünlere el konuldu ve ceza kesildi.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Basmane ve çevresinde kamuya ait alanları işgal ederek izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlere el konulurken, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı.

Vatandaşın huzuru ve güveni için faaliyetlerini sürdüren Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kamuya ait alanları işgal eden seyyar satıcılara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Basmane ve çevresinde yoğunlaştırılan denetimlerde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların, "kaldırımları ve yol güzergâhlarını işgal ederek hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkilediği" tespit edildi.

ÜRÜNLERE EL KONULDU, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimler esnasında yaya geçişini zorlaştıran ve kamu düzenini bozduğu belirlenen seyyar satıcıların ürünlere el konuldu. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmasına ve kaldırımların işgal edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten ekipler, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Basmane, Zabıta, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi: İşgale izin yok! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş’a anket şoku Mansur Yavaş'a anket şoku
Özgür Özel’in ’Yeni Parti’si ilk değil İsimde Özal detayı Özgür Özel'in 'Yeni Parti'si ilk değil! İsimde Özal detayı
WhatsApp’tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat Büyük tehlike kapıda WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti Mütevazi evini satmıyor Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
Trafik sigortalarında yeni dönem 1 Eylül itibarıyla başlıyor Trafik sigortalarında yeni dönem! 1 Eylül itibarıyla başlıyor

12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde anket yapıldı İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:24
İmamoğlu’ndan Yeni Parti’yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar
10:53
Hangi ünlü isim Ahbap’a ne kadar bağış yaptı Acun Ilıcalı detayı bomba
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 12:44:32. #7.12#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi: İşgale izin yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.