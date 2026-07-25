Konak Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi: İşgale izin yok!

(İZMİR) - Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Basmane ve çevresinde kamuya ait alanları işgal ederek izinsiz satış yapan seyyar satıcılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlere el konulurken, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı.

Vatandaşın huzuru ve güveni için faaliyetlerini sürdüren Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kamuya ait alanları işgal eden seyyar satıcılara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Basmane ve çevresinde yoğunlaştırılan denetimlerde izinsiz satış yapan seyyar satıcıların, "kaldırımları ve yol güzergâhlarını işgal ederek hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkilediği" tespit edildi.

ÜRÜNLERE EL KONULDU, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimler esnasında yaya geçişini zorlaştıran ve kamu düzenini bozduğu belirlenen seyyar satıcıların ürünlere el konuldu. Ayrıca ilgili kişiler hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Kamuya ait alanların amacı dışında kullanılmasına ve kaldırımların işgal edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirten ekipler, denetimlerin ilçe genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.