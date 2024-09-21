Konfüçyüs Kültür Festivali Shandong'da

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BEİJİNG, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Uluslararası Konfüçyüs Kültür Festivali, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde, ünlü filozof Konfüçyüs'ün doğum yeri olan Qufu'da düzenlenecek.

Konuyla ilgili Cuma günü düzenlenen bir basın toplantısında, Shandong genelinde çeşitli sanat performansları, sergiler ve halk kültürü etkinliklerinin yer alacağı festivalin 27 Eylül - 7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Xu Rong, bakanlığın Shandong'da festivali kültürel etkileşim için küresel bir platforma dönüştürme, Çin medeniyetinin erişimini ve çekiciliğini arttırma ve kültürler arası öğrenme ve diyaloğu teşvik etme çabalarını aktif olarak destekleyeceğini söyledi.

Bu yılki festival Shangdong eyalet yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNESCO Çin Ulusal Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenleniyor.