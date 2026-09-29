Konfüçyüs\'ün 2577. doğum yıldönümü Çin\'in dört bir yanında törenlerle anıldı

Konfüçyüs'ün 2577. doğum yıldönümü Çin'in dört bir yanında törenlerle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çinli filozof Konfüçyüs, doğumunun 2577. yıldönümünde Çin'in dört bir yanında düzenlenen görkemli törenlerle anıldı. Anma etkinlikleri, Çin genelinde düzenlenen törenlerle gerçekleştirildi.
BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çinli filozof Konfüçyüs, doğumunun 2577. yıldönümünde Çin'in dört bir yanında düzenlenen görkemli törenlerle anıldı.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?