Kongo Cumhuriyeti'nden Vizesiz Seyahat İmkanı

Kongo Cumhuriyeti, Afrika ülkelerinden gelen tüm ziyaretçilerine vizesiz seyahat imkanı tanıyacak.

Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, yaptığı açıklamada, tüm Afrika ülkelerinin vatandaşları için vize uygulamasının 1 Ocak 2027'den itibaren kaldırılacağını bildirdi.

Nguesso, kararın, Afrika kıtasında kişilerin serbest dolaşımını güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek, "tek bir Afrika pasaportu uygulamasının teşvik edilmesi" çağrısında bulundu.

Kongo Cumhuriyeti, "Afrikalı ziyaretçilere vize muafiyeti tanıyan 7. Afrika ülkesi" oldu.

Daha önce Ruanda, Togo, Gana, Benin, Gambiya ve Seyşeller de Afrikalı yolculara kısmi ya da tamamen vizesiz seyahat imkanı sağlamıştı.