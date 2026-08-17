Kongo'da ADF Saldırısı: 5 Ölü, 50 Kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 50 sivil kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre ADF mensupları, Ituri'nin Mambasa bölgesine bağlı Babila-Babombi kırsalında sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda Babila-Babombi yakınındaki Kaubeli Nehri civarında 5 sivil yaşamını yitirdi, Kilibo köyündeki tarım alanlarında bulunan 50 çiftçi ADF mensuplarınca kaçırıldı.

Kaçırılan sivillerin bulunması ve saldırganların etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki arama ve güvenlik operasyonları devam ediyor.

Saldırıya ilişkin KDC makamlarından henüz resmi açıklama yapılmadı.

ADF üyelerinin Mambasa bölgesine 23-25 Temmuz'da düzenlediği iki saldırıda en az 32 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi kaçırılmıştı.

ADF üyeleri, fidye talep etmek amacıyla sık sık insan kaçırıyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.