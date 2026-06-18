Kongo'da Ebola Çabaları Engelleniyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Çabaları Engelleniyor

Kongo\'da Ebola Çabaları Engelleniyor
18.06.2026 13:47
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BM, Kongo'daki silahlı grupların yardım çalışanlarını alıkoymasının Ebola ile mücadeleyi zorlaştırdığını belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), şiddet yanlısı bazı silahlı grupların yardım çalışanlarını alıkoymasının, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ebola ile mücadele çabalarını engellediğini belirtti.

Ajanstan çarşamba günü yapılan açıklamada, Ebola salgınının merkezi konumunda olan ve tüm teyit edilmiş vakaların yüzde 90'ından fazlasının görüldüğü Ituri eyaletinde salı günü 5 yardım görevlisinin silahlı gruplar tarafından kısa süreliğine alıkonulduğu belirtildi.

Güney Kivu eyaletinde çatışmaların sivilleri kaçmaya zorlamaya devam etmesi nedeniyle birçok bölgede erişimin hala ciddi şekilde kısıtlı olduğuna dikkat çekilen açıklamaya göre, pazartesi günü Mwenga ve Shabunda bölgelerinde yaşanan çatışmaların ardından yaklaşık 20.000 kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Yerinden edilmiş ailelerin gıda, barınma, sağlık hizmeti, güvenli içme suyu ve korunmaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Ajans, silahlı grupların sık sık müdahalede bulunması nedeniyle yardım dağıtımı ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinin tehdit altında olduğu Fizi bölgesinde de insani yardım erişiminin baskı altında olduğuna dikkat çekti.

Sadece Güney Kivu'da ocak ve mayıs ayları arasında, personele yönelik tehditler, yardım dağıtımına müdahale ve hareket kısıtlamaları da dahil olmak üzere insani yardım çalışanlarını doğrudan etkileyen en az 57 olayın kayda geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu muazzam zorluklara rağmen, BM ve insani yardım ortakları, salgının kontrol altına alınması ve yardımın ulaştırılması konusunda ulusal yetkililere destek vermeye devam ediyor. Öte yandan insani yardım personeli güvenlik garantisi olmadan güvenli şekilde çalışamaz" ifadeleri kullanıldı.

BM'nin, tüm taraflara sivilleri koruma ve ihtiyaç sahiplerine güvenli, hızlı ve engelsiz erişim sağlama çağrısını yinelediği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Çabaları Engelleniyor - Son Dakika

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