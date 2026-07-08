Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor

Kongo\'da Ebola Salgını Büyüyor
08.07.2026 16:24
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KDC'de Ebola vaka sayısı 1708'e ulaştı, ölü sayısı 580. Salgın, yeni bölgelerde de yayılıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen 17. Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1700'ü geçti.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede doğrulanmış Ebola vaka sayısı 1708'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 580'e çıktı.

Salgın başta Ituri olmak üzere Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yayılımını sürdürürken, yeni sağlık bölgelerinde de vakalar görülmeye başladı.

DSÖ Afrika Bölge Ofisi, salgının aktif odaklarda yoğun bulaş nedeniyle büyümeye devam ettiğini, toplum içinde meydana gelen ölümlerin arttığını ve bulaş zincirlerinin henüz tam olarak ortaya çıkarılamadığını bildirdi.

Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Uluslararası, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika

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