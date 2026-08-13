Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor

Kongo\'da Ebola Salgını Büyüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Kongo'daki Ebola salgısının kayıtlara geçmiş en büyük ikinci olduğunu duyurdu.

CENEVRE/KİNŞASA, 13 Ağustos (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden salgının kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Cenevre'de düzenlediği çarşamba günkü basın toplantısında, salgında 2.061'i ölümle sonuçlanan toplam 4.449 teyitli vaka kaydedildiğini belirterek, "Bu, şimdiden kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını ve önceki tüm Ebola salgınlarından daha hızlı ilerliyor. Mevcut hızıyla devam ederse, 2014-2016 yıllarındaki Batı Afrika Ebola salgınını geride bırakma yolunda ilerliyor" dedi.

Halk sağlığı yetkililerinin çarşamba günü açıkladığı son verilere göre, vaka ölüm oranı yüzde 46,3 olarak kaydedildi. 716 hastanın karantina ve hastanelerdeki tedavisi sürerken, 886 kişi sağlığına kavuştu.

Salgının tespit edilmeden önce çok mesafe katettiğini ve müdahale çabalarının hala arayı kapatmakta zorlandığını belirten Ghebreyesus, "Salgın büyük bir avantajla başladı. Hala gerideyiz ve yetişmeye çalışıyoruz" dedi.

DSÖ'ye göre, teyit edilen vakaların yaklaşık yüzde 90'ı ve ölümlerin yüzde 80'i, hastalığın yayılmaya devam ettiği Ituri eyaletinde kaydedildi.

Ghebreyesus, ölümlerin büyük bir kısmının tedavi merkezlerinde değil topluluk içinde gerçekleşmeye devam ettiğini, birçok vakanın ise bilinen temaslılar arasında olmadığını belirterek, bu durumun bulaşma zincirlerinin hala tespit edilemediğini gösterdiğini kaydetti. Ghebreyesus, "Her bir bulaşma zincirini tespit edip kıramadıkça, bu salgını durduramayacağız" dedi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 15 Mayıs'ta resmen ilan edilmişti.

DSÖ Sağlık Acil Durumları Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu, yapılan araştırmaların, virüsün resmi salgın ilanından iki-üç ay önce dolaşımda olma ihtimaline işaret ettiğini söyledi. Ihekweazu, salgının kesin başlangıç tarihine dair araştırmaların hala devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti Putin askeri üniformayı giydi, orduya verdiği son emri tüm dünyaya ilan etti
Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı Çıplak ayakla dehşet saçtı: Elinde bıçak gelene geçene saldırdı
Bahçeli’den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli Bahçeli'den çerçeve yasanın kabulü sonrası yeni çağrı: Hukuki ve idari süreçler en kısa sürede hayata geçirilmeli
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki.. Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Bir zamanlar yan yanaydılar Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı Bir zamanlar yan yanaydılar! Cansever ve Güllü’den bu görüntü kaldı
Yalova’da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı Yalova'da düşen F-16 eğitim uçağının enkazına ulaşıldı

15:00
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
14:54
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
14:08
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye’ye iade edildi
Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü elebaşı Türkiye'ye iade edildi
13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunundan Bakan Bayraktar’a zor soru: Sizce Türkiye’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
13:58
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor
İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 15:15:59. #7.12#
SON DAKİKA: Kongo'da Ebola Salgını Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.