Kongo\'da Ebola Vakaları Artıyor

KİNŞASA, 8 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilmiş Ebola vakası sayısı 515'e yükseldi. Bu kişilerin 91'inin hayatını kaybettiği bildirildi. Hastalığın yayılmaya devam ettiğini belirten sağlık yetkilileri, kontrol tedbirlerinin hızla hayata geçirilmemesi halinde vaka sayısının daha da artabileceği uyarısı yapıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın pazar günü açıkladığı güncel verilere göre, üç hastanın daha iyileşmesiyle 6 Haziran itibarıyla Ebola'dan iyileşenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

117 şüpheli vakanın kayda geçirildiğini, 283 hastanın ise izolasyonda tutulduğunu ya da hastanede tedavi gördüğünü kaydeden bakanlık, "Çok hızlı şekilde yeterli önlemlerin alınmaması halinde vaka sayısında artış kaydedilebilir" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, temaslı takibi çalışmalarının yetersiz kalması, insanların ölüm sonrası yapılan testlere gösterdiği direnç, standart Ebola tedavi merkezlerindeki kapasite eksikliği, enfeksiyon önleme ve kontrol malzemelerindeki eksiklikler ve sınırlı finansman nedeniyle salgına yönelik müdahale çalışmalarındaki aksaklıklar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu bir salgının yaşandığını resmen ilan etmişti.