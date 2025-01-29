Kongo'da Gerginlik Devam Ediyor - Son Dakika
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Kongo'da Gerginlik Devam Ediyor

BM, KDC'de isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların azaldığını bildirdi.

29.01.2025 22:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cuhmuriyeti'nde (KDC) isyancı gruplar ile güvenlik güçleri arasında gerginliğin sürdüğünü ancak çatışmaların nispeten azaldığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, KDC'deki durum hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki BM barış gücü yetkililerinin Goma kentindeki durumun bugün de gergin olduğunu ancak kent içinde çatışmaların genel olarak azaldığını bildirdiğini aktaran Dujarric, buna rağmen kentte aralıklarla silah seslerinin duyulduğunu, çevre bölgelerde çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dujarric, BM'nin önceliğinin, personelinin, ekipmanlarının ve BM tesislerine sığınan çok sayıda sivilin güvenliğini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Başkent Kinşasa'da da gösteri çağrılarına rağmen durumun sakin olduğunu belirten Dujarric, yağmalama riskinin yüksek olması nedeniyle süpermarketlerin kapalı olduğunu söyledi.

Dujarric, "M23 grubunun son saldırılarında yaralanan BM barış gücü personelinin toplam sayısı 22'ye yükseldi. BM olarak, barış gücü askerlerine yönelik saldırıların kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve savaş suçu teşkil edebileceğini bir kez daha vurguluyoruz." diye konuştu.

İnsani durum

Goma'da devam eden şiddet olayları ve insani yardım depolarının yağmalanmasının, yardım çalışmalarını sekteye uğrattığını ve insani yardım çalışanlarını risk altında bıraktığını kaydeden Dujarric, çatışmaların tırmanmasından bu yana 2 binden fazla kişinin silah ve patlayıcı şarapnelinden yaralandığını dile getirdi.

Dujarric, yardım ekiplerinin mümkün olan yerlerde yaralılara müdahale etmeye çalıştığını, kentte sokaklarda hala cesetler bulunduğunu ifade etti.

26 Ocak'tan bu yana su ve elektrik hizmetlerinin kesilmiş durumda olduğunu aktaran Dujarric, "Bu hizmetlerin bir an önce yeniden sağlanması, insani yardım depolarının korunması ve yaralıların tıbbi tahliyesinin kolaylaştırılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Dujarric, Goma Havalimanı'nın da halen kapalı olduğunu, bu nedenle insani yardım malzemelerinin ulaştırılamadığını ve personel değişiminin yapılamadığını söyledi.

Ülkenin geri kalanına ulaşımı sağlayan yolların büyük bölümünün kapalı olduğunu belirten Dujarric, Ruanda sınır kapısının açık olduğunu ve ek insani yardım ekiplerinin bugün bölgeye giriş yaptığını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Gerginlik Devam Ediyor - Son Dakika

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