Kongo\'da İsyancı Saldırıları: 50\'den Fazla Ölü

OİCHA, 19 Ağustos (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde perşembe ve pazar günleri arasında Kuzey Kivu eyaletinin Lubero ve Beni bölgelerinde Müttefik Demokratik Güçler adlı isyancı grup bir dizi saldırılar düzenledi. Yerel kaynaklara ve askeri yetkililere göre, saldırılarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.
