Kongo'da M Çiçeği Aşılama Kampanyası Başladı

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GOMA, 6 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da M çiçeği salgınına karşı bir aşılama kampanyası başlattı.

Sağlık yetkilileri kampanyanın öncelikle sağlık çalışanlarını, ön saflarda mücadele edenleri, teyit edilmiş vakalarla temas edenleri ve diğer risk altındaki grupları hedeflediğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Personel Şefi Romain Muboyayi Cumartesi günü düzenlenen kampanya açılış töreninde, bu "önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalığa karşı topyekun mücadele" sözü verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, M çiçeği salgınının merkez üssü olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika'daki vakaların yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.

Maymun çiçeği diye de bilinen M çiçeği, ateş, şişmiş lenf bezleri, boğaz ağrısı, kas ve sırt ağrıları ile deri döküntüsü gibi semptomlarla kendini gösteren bulaşıcı bir hastalık. Maymun çiçeği virüsünün neden olduğu bu hastalık yakın temas yoluyla yayılma gösteriyor.