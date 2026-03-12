Kongo\'da Maden Göçüğü: 12 İşçi Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneydoğusunda Lualaba ile Haut-Katanga eyaletleri sınırındaki Kakanda maden bölgesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 12 maden işçisi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kakanda'nın kuzeyinde bulunan "Safi" isimli maden ocağında kobalt çıkarımı yapan madencilerin çalıştığı sırada ocağın üzerindeki kum kütlesi çöktü.
Göçük altında kalan 12 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışların maden sahasındaki zemini zayıflatarak göçüğe yol açmış olabileceği tahmin ediliyor.
Zengin yeraltı rezervine sahip ülkede, madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsiz yürütülmesi ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor.
Ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Rubaya maden sahasında 3 Mart 2026'da meydana gelen heyelanda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
