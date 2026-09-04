Kongo'dan Çin'e ilk poria mantarı sevkiyatı yapıldı
Kongo Cumhuriyeti, Çin'in sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanan ilk poria mantarı ürünlerini Çin'e gönderdi. Sevkiyat, Bouenza ilindeki bir çam ormanında bulunan yetiştirme alanından gerçekleşti.
LOUDİMA, 4 Eylül (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Bouenza ilindeki Loudima'da bir çam ormanında bulunan poria mantarı yetiştirme alanı, 1 Eylül 2026.
Kongo Cumhuriyeti'nin Çin'in sıfır gümrük vergisi uygulamasından yararlanan ilk poria mantarı ürünleri salı günü Çin'e doğru yola çıktı. (Fotoğraf: Zheng Yangzi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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