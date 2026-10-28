Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları 10 bini aştı, salgın dünyada ikinci oldu - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları 10 bini aştı, salgın dünyada ikinci oldu

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vaka sayısı 25 Ekim itibarıyla 10.060'a ulaşarak dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük ikinci salgın oldu. Sağlık yetkililerine göre salgında 4.887 kişi öldü ve can kaybı oranı yüzde 48,6 olarak açıklandı.

RWAMPARA, 28 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletine bağlı Rwampara bölgesinde dezenfeksiyon çalışması yapan görevliler, 27 Ekim 2026.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakalarının sayısı 10.000'i aşarken, salgın dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını oldu.

Sağlık yetkilileri tarafından salı günü açıklanan verilere göre, 25 Ekim itibarıyla 4.887'si ölümle sonuçlanan toplam 10.060 vaka kaydedildi. Salgında can kaybı oranı ise yüzde 48,6 olarak açıklandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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