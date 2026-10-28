Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakaları 10 bini aştı, salgın dünyada ikinci oldu

RWAMPARA, 28 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletine bağlı Rwampara bölgesinde dezenfeksiyon çalışması yapan görevliler, 27 Ekim 2026.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakalarının sayısı 10.000'i aşarken, salgın dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük ikinci Ebola salgını oldu.

Sağlık yetkilileri tarafından salı günü açıklanan verilere göre, 25 Ekim itibarıyla 4.887'si ölümle sonuçlanan toplam 10.060 vaka kaydedildi. Salgında can kaybı oranı ise yüzde 48,6 olarak açıklandı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)