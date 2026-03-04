Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Heyelan: 100'den Fazla Ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki bir koltan maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin Rubaya bölgesinde şiddetli yağışların ardından heyelan meydana geldi.
Heyelanda çoğu koltan madenciliği yapan 100'den fazla kişi yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenler arasında gıda satıcıları ve tüccarlar da bulunuyor.
Kayıp kişileri bulmak için başlatılan çalışmalar son derece zor koşullarda ve ilkel araçlarla sürdürülüyor.
Eyalet yetkilileri, olayla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.
Ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde bulunan Masisi bölgesindeki koltan madeninde 30 Ocak'ta meydana gelen göçükte 226 maden işçisi yaşamını yitirmişti.
