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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 4'ü kadın 7 sivil hayatını kaybetti. ADF adlı isyancı grup üyeleri, Mayimoya kasabasına bağlı Kokola ve Upira köylerine saldırı düzenledi. Saldırıda bazı evler ateşe verildi ve 7 sivil öldürüldü. ADF'nin saldırılarında binlerce sivilin öldüğü ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği biliniyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde isyancı saldırısında 7 sivil öldü
23.12.2023 - 15:55,
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 4'ü kadın 7 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletinin Mayimoya kasabasına bağlı Kokola ve Upira köylerine Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Köydeki bazı evleri ateşe veren ADF üyeleri, 4'ü kadın 7 sivili öldürdü.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.

Kaynak: AA
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