Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 13 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Mulekera ve Bungulu kasabalarında Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri sivillere saldırdı.
İsyancıların birçok evi yağmalayarak ateşe verdiği saldırıda 13 sivil yaşamını yitirdi.
Bölgede güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.
ADF üyelerinin bu ayki saldırılarında en az 30 sivil hayatını kaybetti.
Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.
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Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, Mudanya Kaymakamı ve AFAD Müdürü de katıldı.
İstanbul'da polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, farklı birimlerden oluşan ekipler katıldı. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı bir şekilde arandı ve sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Polis helikopteri de uygulamaya destek verdi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaptığı ziyarette, doğru olanı desteklediklerini ve yanlışın karşısında durduklarını belirtti. Destici, BBP'nin Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel'e destek istedi ve seçimlerin ülke, millet ve devlet için hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Suşehri'nin il olması için mücadele edeceklerini ve Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını vurguladı.
Kuşadası Belediyesi ekibi, 3 yıl önce trafik kazası geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Bayram Ali Koç'un kızı Nefize Kaya'ya akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Kaza sonucu kalça kemiği kırılan ve yürüme zorluğu çeken Kaya, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cihan Erdoğanyılmaz, İstanbul'un sorunlarına bilim ve teknoloji ile çözüm üreten tek parti olduklarını söyledi. Erdoğanyılmaz, 'Binlerce genç arkadaşım, değerli bilim insanları, araştırmacılar, yurtdışında çalışan çok sevdiğim değerli dostlarım bana ulaşıp mücadelemize katılmak istiyorlar. Bağımsız Türkiye Partisi çığ gibi büyüyor' dedi.
Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu Nusretiye Camii'nde intihar eden Uğur Falay ile annesi ve kız kardeşinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze namazının ardından cenazeler Batman'a gönderildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Kızılinler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek belediye hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ataç, gelecek dönemde Ayşe Ünlüce ile birlikte güzel işlere imza atacaklarını belirtti.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamid Yüzügüllü, seçim öncesi Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği ile Muşlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneklerini ziyaret etti. Yaptığı konuşmada, Tepebaşı'nda hizmet eksikliğini gidermek için çalışacaklarını belirtti.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçedeki çocuk oyun parklarının ardından Nuri Giyik Sanayi Sitesi'nde de kameralı güvenlik sistemi uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Dutlulu, güvenlik kameralarının sanayi sitesinin tüm noktalarını görecek şekilde kurulduğunu ve ilk etapta 45 tane kurulacağını belirtti. Bu uygulama sayesinde sanayi sitesinde yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi ve esnafın ve sanayiye gelen vatandaşların güvenli bir ortamda olmalarının sağlanması hedefleniyor.
CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı, AKP'nin bakanlarını eleştirerek Yüreğir halkının desteğini kazanacağını belirtti.
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