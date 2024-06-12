Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Judith Tuluka Suminwa Ülkenin İlk Kadın Başbakanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Judith Tuluka Suminwa Ülkenin İlk Kadın Başbakanı Oldu

KDC Ulusal Meclisinde düzenlenen törende, ülkenin ilk kadın Başbakanı Suminwa ve 54 bakan göreve başlamaları dolayısıyla yemin etti. Suminwa, işsizlikle mücadele ederek 6,4 milyon kişiye istihdam sağlayacaklarını vurguladı. Diğer yemin eden bakanlar arasında İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maden Bakanı yer aldı.

12.06.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Judith Tuluka Suminwa, ülkenin ilk kadın başbakanı olarak görevine başladı.

KDC Ulusal Meclisinde düzenlenen törende, ülkenin ilk kadın Başbakanı Suminwa ve 54 bakan göreve başlamaları dolayısıyla yemin etti.

Suminwa, görev süresi boyunca işsizliğin öncelikli konularından biri olacağının altını çizerek, 6,4 milyon kişiye istihdam yaratacaklarını belirtti.

Brüksel Özgür Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu olan 57 yaşındaki Suminwa, bir önceki hükümette Planlama Bakanı olarak görev yapıyordu.

İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, Adalet Bakanı Constant Mutamba, Savunma Bakanı Guy Kabombo, Dışişleri Bakanı Therese Kayiwamba ve Maden Bakanı Kizito Kapinga diğer yemin ederek göreve başlıyan isimler arasında yerini aldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Ekonomi, Brüksel, Maden, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Judith Tuluka Suminwa Ülkenin İlk Kadın Başbakanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:39:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Judith Tuluka Suminwa Ülkenin İlk Kadın Başbakanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement