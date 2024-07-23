Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını hızla yayılıyor - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını hızla yayılıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hızla yayılan M çiçeği (Mpox) salgınının bölgesel yayılma riski olduğu belirtildi. KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 166 kişide M çiçeği tespit edildiğini bildirdi. Afrika'nın 2. büyük ülkesi olan KDC'de bulunan 26 eyaletin 23'ünde M çiçeği vakası görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz'da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve 'şimdiye kadarki en tehlikeli varyant' olduğunu açıklamıştı. DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü. Ölüm oranı yaklaşık yüzde 5 olan M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizliğe ve ölüme neden olabiliyor.

23.07.2024 15:21
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) hızla yayılan M çiçeği (Mpox) salgınının bölgesel yayılma riski olduğu belirtildi.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 166 kişide M çiçeği tespit edildiğini bildirdi.

Her geçen gün M çiçeği vakalarının katlanarak arttığını vurgulayan Muyaya, salgının komşu ülkelere yayılma riski olduğu uyarısında bulundu.

Afrika'nın 2. büyük ülkesi olan KDC'de bulanan 26 eyaletin 23'ünde M çiçeği vakası görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz'da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC'nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü.

Ölüm oranı yaklaşık yüzde 5 olan M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizliğe ve ölüme neden olabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği salgını hızla yayılıyor - Son Dakika

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