Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde oy verme işlemi devam ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde bazı bölgelerde oy verme işlemi devam ederken, bazı bölgelerde oy sayımına başlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin bazı bölgelerinde oy verme işlemi devam ederken, bazı bölgelerde oy verme işlemi son erdi.

Oy kullanma işlemlerinin bittiği sandıklarda oylar sayılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı seçiminde, mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, eski Katanga Eyalet Valisi ve iş insanı Moise Katumbi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü Dr. Denis Mukwege ve tek kadın aday Marie Josee Ifoku Mputa'nın da aralarında olduğu 20 aday yarışıyor.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin yanı sıra yerel meclis üyeleri için oy kullanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, ülkede dün yerel saatle 06.00'da başlayan ve 17.00'de bitmesi planlanan oy verme işlemini, teknik aksaklıklar nedeniyle oy kullanamayan seçmenler için bir gün uzatmıştı.

Tek turlu seçimde en yüksek oyu alan cumhurbaşkanı adayı, 20 Ocak 2024'te yemin ederek 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Seçime katılımın yüzde 47,56 olduğu bir önceki seçimlerde, Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin adayı Tshisekedi oyların yüzde 38,57'sini alarak cumhurbaşkanı seçilmiş, muhalefet partilerinin çatı adayı Fayulu ise oyların yüzde 35,2'sini almıştı.