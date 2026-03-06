Kongre Baskınına Katılan Tacizci Müebbet Aldı - Son Dakika
Kongre Baskınına Katılan Tacizci Müebbet Aldı

06.03.2026 13:03
Florida'da iki çocuğu taciz eden Andrew Paul Johnson, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına katıldığı gerekçesiyle yargılanan ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen kişi, Florida'da 2 çocuğu taciz ettiği suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme belgelerine göre, Florida'da yaşayan 45 yaşındaki Andrew Paul Johnson, Florida'da 2 çocuğu taciz etmekle suçlandı.

Hernando Bölge Yargıcı Stephen Toner, Johnson'a müebbet hapis cezası verdi.

Bölge şerif bürosunun Temmuz 2025'te Johnson'a yönelik iddiaları soruşturmaya başladığı kaydedildi.

Johnson'ın Kongre baskınına katıldığı için yargılanan ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen yaklaşık 1500 kişiden biri olduğu öğrenildi.

6 Ocak 2021'deki olaylar

6 Ocak 2021'de Trump'ın destekçileri, 3 Kasım 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla Washington'daki National Mall alanında protesto düzenlemişti.

Yürüyüşün ardından aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı. Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kongre baskınıyla ilgili yaklaşık 1500 kişi çeşitli suçlamalarla yargılanmıştı. Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te Başkanlık kararnamesiyle, baskına karıştıkları için hapis cezası verilen ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

