Kongre raporu, Epstein'in 2005 sonrası suçlarını ihmaller olmasa önlenebilir buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kongre raporu, Epstein'in 2005 sonrası suçlarını ihmaller olmasa önlenebilir buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Temsilciler Meclisi komitesinin raporunda, savcıların ihmalleri olmasa Epstein'in 2005 sonrası suçlarının önlenebileceği sonucuna varıldı. Raporda, 2007'de kovuşturma başlatmama anlaşması yapıldığı ve mağdurların bundan haberdar edilmediği belirtildi.

ABD'de Kongre raporunda, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in, hukuki ihmaller olmasaydı 2005'ten sonraki suçlarının önlenebileceği sonucuna varıldı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi, Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell hakkında soruşturmaların federal hükümet tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin raporunu yayımladı.

Komitenin yaklaşık 15 ay süren ve tanık ifadeleri, Adalet Bakanlığı belgeleri ve finansal kayıtlar gibi unsurları kapsayan soruşturma sonucunda, hükümetin olaya ilişkin ihmalleri ortaya kondu.

South Florida ve başkent Washington'daki savcıların ihmalleri olmasaydı Epstein'in 2005'ten sonra işlediği suçların önlenebileceği sonucuna varılan raporda, Florida Güney Bölgesi Federal Savcılığının iddianame hazırlamadığı ve diğer eyaletlerdeki iddiaları araştırmadığı kaydedildi.

Raporda, bunun yerine Epstein'le 2007'de kovuşturma başlatmama anlaşması yapıldığı ve bu anlaşmayla Epstein'in daha hafif suçlamaları kabul etmesi karşılığında federal kovuşturmadan kurtulmasına imkan tanındığı belirtildi.

Epstein'in 18 ay hapis cezası almasının ardından bu süre boyunca istismara devam etmesine olanak tanıyan kapsamlı iş izni ayrıcalıkları elde ettiği ve erken tahliye edildiği bildirilen raporda, federal savcılar ayrıca mağdurları Epstein'le yapılan bu anlaşmadan haberdar etmemekle de suçlandı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriUluslararasıGüncelDünyaSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar İğrenç planı bozuldu Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu
ABD’de büyük hesaplaşma Kritik oylamadan sürpriz sonuç ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç
ABD’de ırkçılık skandalı Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı ABD'de ırkçılık skandalı! Kız öğrenciler güvenlik kamerasına yakalandı
İran’dan tansiyonu yükseltecek açıklama “7 şart yerine getirilmezse...“ İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama! "7 şart yerine getirilmezse..."
12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı 12 yaşındaki kızı silah tehdidiyle boş araziye götürürken yakalandı
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
10:54
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
10:43
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
10:42
Serdal Adalı’dan Talisca’yı bekleyenlere kötü haber
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber
09:38
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
09:13
Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 10:58:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Kongre raporu, Epstein'in 2005 sonrası suçlarını ihmaller olmasa önlenebilir buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android