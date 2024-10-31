Kongre Üyeleri Biden’a Polonya'ya Destek İçin Baskı Yapıyor

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ABD Kongresine bağlı Helsinki Komisyonu'nun bazı üyelerinin, Başkan Joe Biden'a Polonya'nın, Ukrayna'nın hava sahasından geçen Rus füzelerini vurmasına izin vermesi için baskı yaptığı iddia edildi.

The Hill'in haberine göre, Helsinki Komisyonu'nun Başkanı Cumhuriyetçi üye Joe Wilson ile üst düzey Demokrat üye Steve Cohen, Biden'a Polonya'ya Ukrayna üzerindeki ve özellikle Varşova'nın hava sahasını tehdit eden Rus füzelerini düşürmesine yetki verilmesi için mektup yazdı.

Söz konusu mektupta, Wilson ile Cohen, Biden'dan, NATO müttefiki Polonya'nın "meşru müdafa" kapsamında Ukrayna üzerinden geçen Rus füzelerinin etkisiz hale getirmesi konusunda "yeşil ışık" verilmesini talep etti.

Biden'a yollanan mektupta, Polonya'nın hava savunma sistemlerini "kullanma ve genişletme"yle hem kendi hava sahasını koruma hem de Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olması istendi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, eylülde Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Rus füzelerinin kendi hava sahalarına girmeden önce durdurulması gerektiğini söylemişti.

NATO'nun karşı çıkmasına rağmen hava sahasının korunmasının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Sikorski, "NATO üyeliği kendi hava sahamızı koruma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz." demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bu konunun NATO müttefikleri tarafından görüşüldüğünü belirtmiş ancak dönemin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bunun "NATO ülkelerini çatışmanın bir parçası haline getireceğini" savunarak teklife karşı çıkmıştı.

Bazı ABD Kongre üyeleri de Putin'in bunu "NATO müttefiklerini vurmak için bir bahane" olarak kullanacağı endişesiyle Ukrayna'nın, Rusya topraklarında ABD tarafından sağlanan silahların kullanılmasına karşı çıkmıştı.