Konitsa'daki yangın Natura 2000 alanında 8 bin dönümü vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konitsa'daki yangın Natura 2000 alanında 8 bin dönümü vurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde 31 Ağustos'ta başlayan orman yangını, 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alanı etkiledi. Kontrol altına alınan yangın büyük ölçüde Natura 2000 alanı ve Kuzey Pindos Milli Parkı'nın yüksek koruma statülü 2. bölgesinde etkili oldu.

Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Konitsa bölgesinde, 31 Ağustos'ta başlayan ve kontrol altına alınan orman yangını yaklaşık 8 bin dönüm alanı etkiledi.???????

Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina Ulusal Gözlemevinin FireHUB verilerine göre, Konitsa'daki Trapezitsa Dağı'nda 31 Ağustos'ta çıkan yangında, 8 Eylül'e kadar yaklaşık 8 bin dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Haberlerde, kontrol altına alınan yangının büyük ölçüde Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı "Natura 2000" alanında ve Kuzey Pindos Milli Parkı'nın yüksek koruma statüsüne sahip 2. bölgesinde etkili olduğu aktarıldı.

Bölgenin sarp yapısı, yoğun orman örtüsü ve sınırlı yol ağı nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandığı vurgulanan haberlerde, dağlık alanda görev yapan itfaiyecilere helikopterlerle taşınabilir su depoları ulaştırıldığı kaydedildi.

WWF Yunanistan Eylem Koordinatörü Ilias Tziritis'in değerlendirmelerine de yer verilen haberlerde, yangından ağır şekilde zarar gören köknar ve karaçam ormanlarının doğal yollarla yeniden oluşmasının 100 yıldan fazla sürebileceği ifade edildi.

Tziritis'in, yüksek rakımlı bölgelerdeki yangınların son yıllarda daha geniş alanlara yayıldığına dikkati çektiği ve bu tür yangınlara daha erken müdahale edilmesini vurguladığı belirtildi.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Yunanistan, Ağustos, Güncel, Eylül, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konitsa'daki yangın Natura 2000 alanında 8 bin dönümü vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında bySerez paylaşımları nedeniyle 4 gözaltı
Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu Fiyatlar cep yakıyor Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya’daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor
İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek İsveç, ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar ödeyecek
Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu Durumu kritik Eski ilçe başkanı evinde vurulmuş halde bulundu! Durumu kritik

10:35
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray’ı doğradı
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı
10:24
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Telefonları kapalı, ulaşılamıyor! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
10:04
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku’nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir
10:02
Kenti karıştıran ses kaydı AK Partili başkan sessizliğini bozdu
Kenti karıştıran ses kaydı! AK Partili başkan sessizliğini bozdu
09:37
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor Apple bombayı lansmanda patlattı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı
06:19
Erdoğan’la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis Mansur Yavaş kararını verdi
Erdoğan'la sürpriz görüşme sonrası bomba kulis! Mansur Yavaş kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 10:52:51. #7.12#
SON DAKİKA: Konitsa'daki yangın Natura 2000 alanında 8 bin dönümü vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement