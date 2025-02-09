Kontakta Anahtar Bırakılan Araç Çalındı

Esenler'de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak'ta Y.K'nin anahtarını kontakta bırakarak caddeye park ettiği otomobilinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler S.K. (21) ve T.G'yi (20) gözaltına aldı.
Sorgulamada S.K'nin 12, T.G'nin 4 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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