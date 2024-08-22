Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi - Son Dakika
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Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi

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Bolu Gerede'de kontrol altına alınan yangın, Demirler Köyü'nde tekrar alevlendi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

22.08.2024 17:25
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Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi

BOLU - Orman Genel Müdürlüğü'nün "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı" açıklamasının ardından Demirler Köyü'nde alevler tekrar iki farklı noktada göğe yükseldi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyünde son 24 saattir devam eden yangına itfaiye ve OGM'ye bağlı ekipler müdahalesini havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştı ve Bugün sabah saat 10.18'de OGM'den yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamanın ardından şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan kıvılcımlar sonucu yangın Demirler Köyünün ormanlık alanındaki iki farklı noktaya sıçradı. Ekipler söz konusu bölgeye yönelerek yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi
Kaynak: İHA

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