Kontrolden çıkan otomobil Kepez\'de araziye uçtu, sürücü ve yolcu yaralandı

Antalya'da ters yönden geldiği belirtilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak araziye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerinde yolda oluşan lastik izleri dikkat çekti. Araçta sıkışan yolcu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Turgut Cansever Caddesi üzerinde meydana geldi. Ters yönden geldiği belirlenen M.K. yönetimindeki 07 DF 443 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki araziye uçtu.

YOLCU ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada sürücü M.K. kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yanında bulunan Y.K. ise otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Y.K.'yı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan Y.K., sağlık ekibine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan M.K. ve Y.K., ambulanslarla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazanın meydana geldiği güzergahta otomobilin lastiklerinin bıraktığı izler dikkat çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR - Arda KIR/ANTALYA,