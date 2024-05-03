Kontrolsüz Kullanılan Vitaminler Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kontrolsüz Kullanılan Vitaminler Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Kontrolsüz Kullanılan Vitaminler Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, kontrolsüz şekilde kullanılan vitaminlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Özellikle büyükşehirlerde stres ve zaman yönetimi zorlukları nedeniyle vitamin takviyelerinin yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Saydan, bu ürünlerin güvenilir olmayan kaynaklardan temin edilmesinin sağlık riskleri yaratabileceğini vurguladı. Ayrıca, gıda takviyeleri adı altında satılan vitamin ve mineral destek ürünlerinin de hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılmasının ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi. TEİS, vatandaşlara bu tür ürünleri eczanelerden almalarını tavsiye etti ve internetten satılan ürünlerin yarısının sahte olduğunu belirtti.

03.05.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, aktar, internet gibi ortamlardan alınan ve kontrolsüz şekilde kullanılan vitaminlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini bildirdi.

Saydan, yazılı açıklamasında, özellikle büyükşehirlerde kapalı alanlarda çalışma, zaman yönetimi ve stres yönetimi zorlukları nedeniyle, vitamin takviyelerinin çok sayıda kişi tarafından kullanıldığına dikkati çekti.

Kontrolsüz kullanılan ve güvenilir olmayan kaynaklardan alınan vitaminlerin insanların yaşam kalitesini artırmak yerine sağlık riskleri yaratabileceğine işaret eden Saydan, bu ürünlerin marketler, aktarlar, sosyal medya platformları ve online alışveriş sitelerinde serbestçe reklamının yapıldığını aktardı.

Saydan, şunları kaydetti:

"Aktar, internet gibi ortamlarda satılan, içeriği bilinmeyen bu ürünler, sağlığı tehdit edebiliyor. Çünkü, bunlar ilaç formu verilmiş ve içlerinde ilaç ham maddesi olan ürünlerdir. Öncelikle vatandaşlarımıza eczacılar olarak bu tür ürünleri eczanelerimizden almalarını tavsiye ediyoruz. Bu 'ilaç olmadığı' iddia edilen ilaçları lütfen eczanelerimize, bizlere danışmadan almayın ve kullanmayın. Hele internetten fiyatına bakarak cazip tekliflere kanmayın. Çünkü DSÖ internetten satılan ürünlerin yarısının sahte olduğu bilgisini vermektedir."

Gıda takviyesi adı altındaki vitamin, mineral gibi destek ürünlerinin de "ilaç" niteliğinde olduğunun altını çizen Saydan, hekim ve eczacı gözetimi olmadan kullanılan bu ürünlerin ciddi sağlık problemlerine yol açabildiğini belirtti.

D vitamininin mutlaka kandaki düzeyine bakılarak kullanılması gerekiyor

TEİS'ten C ve D vitaminlerinin kullanımıyla ilgili yapılan bilgilendirmeye göre, suda eriyen C vitamininin uzun süreli ve yüksek dozda kullanımı, böbrek taşı oluşumuna yol açabiliyor.

Özellikle Akdeniz anemisi hastalarında C vitaminin bilinçsiz kullanımı, demir birikimine bağlı kalp yetmezliği ve demir zehirlenmesine, organ nakli hastalarında kullanılan ilaçların etkisini azaltarak organ reddine, kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce neden olabiliyor.

Yağda eriyen bir vitamin olan D vitamini ise hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan atılmıyor ve birikiyor. D vitaminin bilinçsiz kullanımı, D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi, damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme kadar varan ciddi risklere ve böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor.

Kaynak: AA

Nurten Saydan, TEİS, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolsüz Kullanılan Vitaminler Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
10:40 Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir Hasan Sözbilir, İzmir için uyardı: 7.1 büyüklüğünde deprem üretebilir
10:37 Galatasaray’da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi Galatasaray'da Erden Timur iddiası: Göreve devam etmeyecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:02:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kontrolsüz Kullanılan Vitaminler Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement