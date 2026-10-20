Konya Akşehir'de kayıp kişiyi öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kayıp olarak aranan kişiyi silahla öldürdüğü ortaya çıkan sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Y. ile tutuksuz yargılanan babası Dursun Y. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Kenan Y, üzerine atılı suçlamaları reddetti, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 12 yıl, "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Dursun Y. hakkında da "6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan verilen 3 yıl hapis cezasının ertelenmesine karar verildi.

İlçede "Temsili Nasreddin Hoca" olarak tanınan ve 77 gündür kayıp olan Mehmet Tural'ın (62) annesi Melahat Tural, oğlunun bulunması için katıldığı televizyon programında yetkililerden yardım istemiş, 2025 yılının Haziran ayında programa katılan Kenan Y, aralarında çıkan tartışma nedeniyle Tural'ı araçta tabancayla vurarak öldürdüğünü itiraf etmişti.

Kenan Y. ve babası Dursun Y, 17 Haziran 2025'te gözaltına alınmış, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Dursun Y. soruşturma aşamasında tahliye edilmişti.