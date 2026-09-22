Konya Akşehir\'de zanlı tutuklandı, metamfetamin ve 47 hap ele geçirildi

Konya Akşehir'de zanlı tutuklandı, metamfetamin ve 47 hap ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaşılan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ile 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Polis ekipleri, ilçede Y.E'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde ve ikametinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ve 47 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Y.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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