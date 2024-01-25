Konya Belediye Başkanları, 2023\'e damga vuran fotoğrafları seçti

Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Kılca, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğrafını oylayan Kılca, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Çaresiz hayatlar" karesini seçti.

Kılca, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını,"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un 'Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerine oy verdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde seçim Belal Khaled'in "Haykırış"ı

Kavuş da "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafından yana tercihini kullanan Kavuş, "Spor" kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Kazananlar, kaybedenler" karesini seçti.

Kavuş, "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde tercih Murat Şengül'ün "Hoşgeldin"i

Pekyatırmacı ise "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğrafını, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını seçti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kaçış", "Spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karelerine oy veren Pekyatırmacı, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" karesinden yana tercihini kullandı.